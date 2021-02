Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Sportboote im Winterlager in Brand geraten

Wilhelmshaven/Hooksiel (ots)

Am 16.02.2021, gegen 14.15 Uhr, wird der Leitstelle der Polizei in Oldenburg mitgeteilt, dass auf einem Außengelände einer Bootswerft in Hooksiel ein Sportboot in Brand geraten ist. Die freiwillige Feuerwehr Wangerland, mit den Ortfeuerwehren Hooksiel, Hohenkirchen und Waddewarden, Streifenwagen der Polizei Jever und der Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven werden eingesetzt. Es wird festgestellt, dass ein Sportboot in voller Ausdehnung brennt. Das Feuer greift auf 2 daneben stehende Boote über. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielt sich der 56jährige Eigner des Bootes an Bord auf und führte Arbeiten durch. Er wurde verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand das Feuer im Bereich einer auf dem Boot betriebenen mobilen Elektroheizung. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 80000 EUR. Die Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizei zur Brandursache dauern an.

