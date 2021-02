Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Schiffsunfall im Emder Binnenhafen

Emden (ots)

Am 06.02.2021, gegen 15:00 Uhr, kam es im Emder Binnenhafen zu einem Schiffsunfall. Ein unter deutscher Flagge fahrendes Seeschiff stieß während des Anlegemanövers durch eine Windböe hart gegen einen an der Pier angebrachten Fender. Es enstanden Sachschäden am Schiff oberhalb der Wasserlinie. Personen- oder Umweltschäden traten nicht ein.

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

