WSPI-OLD: Arbeitsunfall bei Uferschutzarbeiten am Ems-Jade-Kanal

Emden / Aurich (ots)

Am 25.01.2021, gegen 15.15 Uhr, kam es in Aurich-Wiesens bei Uferschutzarbeiten am Ems-Jade-Kanal, die von einem Binnenschiff aus mit einem Bagger durchgeführt wurden, zu einem Arbeitsunfall. Während der Arbeiten platzte beim Bagger ein Hydraulikschlauch. Das dabei unter Druck ausgetretene Hydrauliköl verletzte einen an der Uferböschung stehenden Arbeiter. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Pius-Krankenhaus nach Oldenburg verbracht. Des Weiteren wurde das Gewässer des Ems-Jade-Kanals durch das ausgetretene Hydrauliköl auf einer Fläche von ca. 500 m² verunreinigt. Zur Bekämpfung der Verunreinigung wurden auf Anordnung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Aurich durch die Freiwilligen Feuerwehren Wiesens und Sandhorst zwei Ölsperren ausgebracht. Die Wasserschutzpolizei Emden hat die Ermittlungen aufgenommen.

