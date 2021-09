Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am 03.09.2021, um 02.45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen BMW-Fahrer in der Maxdorfer Straße in Ludwigshafen. Bei der Kontrolle erkannten die Polizisten bei dem 21-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Bei näherer Betrachtung stellten sie auch weiße Pulveranhaftungen an der Nase des Mannes fest. Der durchgeführte Drogentest bestätigte den Verdacht, der Mann stand unter dem Einfluss von Kokain. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell