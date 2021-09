Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht und ohne Führerschein in den Feierabend

Frankeneck/ Pfalz (ots)

Am Freitag, den 03.09.2021 um 22:55 Uhr, wurde der Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades, welcher sich gerade auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle befand, auf der B39 in Höhe der Gemeinde Frankeneck durch Beamte der Polizei Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte der 50-Jährige aus der VG Enkenbach-Alsenborn die erforderliche Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug nicht vorzeigen. Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Mann. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht der Trunkenheitsfahrt mit Betäubungsmittel. Daher wurde dem 50-Jährigen in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Kleinkraftrad musste dieser zuvor vor Ort stehen lassen. Der dazugehörige Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich nun in mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

