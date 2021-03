Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Gartenlaube in Flammen, Ursache ungeklärt

Rheine (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Sonntag (07.03.21) gegen 04.43 Uhr eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage Flöddert in Rheine-Mesum, Ringstraße, in Brand geraten. Die Laube stand bei Eintreffen der Feuerwehr komplett in Flammen und brannte - durch die Einsatzkräfte kontrolliert - ab. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Morgen hin. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Hinweise auf eine Straftat liegen ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nicht vor. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 30.000 Euro.

