POL-ST: Lengerich, Motorradfahrer schwer verletzt

Lengerich (ots)

Am Samstag (06.03.) hat sich ein 45-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann aus Warendorf war gegen 14.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Ringeler Straße von Lengerich in Fahrtrichtung Kattenvenne unterwegs. Etwa 50 Meter hinter der Kreuzung mit dem Vortlager Damm / Otten Damm ist der 45-Jährige in einer Linkskurve aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Motorrad kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen und blieb wenige Meter weiter im Straßengraben liegen. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ersten Schätzungen zufolge ein Totalschaden. Der Sachschaden insgesamt wird auf etwa 7.400 Euro beziffert.

