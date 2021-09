Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 03.09.2021, um 12:08 Uhr, kam es in Bad Dürkheim, in der Gustav-Kirchhoff-Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford Ranger und einer Fußgängerin. Der 43-jährige Fahrer des Ford aus Ellerstadt setzte zum Abstellen seines Fahrzeugs zurück. Hierbei kollidierte er mit der 40-Jährigen aus Neustadt an der Weinstraße, die hinter seinem Fahrzeug die Straße überqueren wollte. Die Frau wurde zwischen der Hinterachse und dem Heckstoßfänger eingeklemmt, konnte aber vom Fahrer des Ford und weiteren Zeugen herausgezogen werden. Sie wurde anschließend durch einen Notarzt vor Ort versorgt und dann zur BGU nach Ludwigshafen verbracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor, jedoch bestand offenbar keine Lebensgefahr.

