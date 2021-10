Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Sondershausen (ots)

Am Freitag, den 15.10.2021 gegen 21:25 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Kyffhäuser durch einen aufmerksamen Bürger über eine Verkehrsunfallflucht informiert. Der Zeuge gab an, dass er durch einen Knall auf den Unfall aufmerksam geworden ist. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort bestätigten sich die Angaben des Mitteilers. Das verursachende Fahrzeug befuhr in Sondershausen die Straße der Jugend in Richtung Julian-Grimau-Str. wobei es auf Höhe der Hausnummern 23 - 25 zur Berührung mit dem in diesem Bereich ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf kam. Bei dem Pkw VW wurde dabei der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt. Am Unfallort wurde sowohl die Spiegelabdeckungen des beschädigten Pkw als auch die Spiegelabdeckung des verursachenden Pkw aufgefunden. Auf Grund dieser Spiegelabdeckung handelt es sich bei dem Verursacher Fahrzeug ebenfalls zu einem VW. Personen die Angaben zu dem Unfallhergang bzw. dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, Tel. 03632-6610, zu melden.

