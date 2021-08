Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 13.08.-15.08.2021

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Varel

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, 14.08.2021 - 15.08.2021, gegen 00:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Varel einen 43jährigen Vareler im Bereich der Gertrud-Barthel-Straße. Bei der Kontrolle wurden Anzeichen für eine Beeinflussung auf Betäubungsmittel festgestellt, woraufhin ein Test mit dem 43jährigen durchgeführt wurde, welcher positiv auf die Beeinflussung durch Cocain reagierte. Gegen den 43jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Varel

Am Sonntagmorgen, 15.08.2021, gegen 06:40 Uhr, meldete ein 22jähriger Wilhelmshavener einen Verkehrsunfall in der Plaggenkrugstraße in Varel/Obenstrohe. Er sei mit seinem Pkw in eine dortige Leitplanke, Höhe der Straße Kleihörn gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Varel Alkoholgeruch bei dem 22jährigen fest, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,27 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Bei den weiterführenden Maßnahmen wurden außerdem Anzeichen für die Beeinflussung durch Cannabis festgestellt. Dem nunmehr Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein abgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell