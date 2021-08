POL-WHV: Präventionsangebot auf Wochenmärkten im Landkreis und in Wilhelmshaven: VKP, Kreispräventionsrat und Polizei ziehen Fazit (mit Bildern)

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Präventionsangebot auf Wochenmärkten im Landkreis und in Wilhelmshaven: VKP, Kreispräventionsrat und Polizei ziehen Fazit

Wilhelmshaven. Landkreis Friesland (ots)

Ein umfassendes Informationsangebot aus erster Hand und persönlich im direkten Gespräch: Nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern fehlte dies, sondern auch den Präventionsbeauftragten der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland sowie den Mitarbeitenden des Vereins für kommunale Prävention Wilhelmshaven, kurz: VKP, und des Kreispräventionsrates Friesland. Grund genug, um mit den zunehmenden Lockerungen die Initiative zu ergreifen und einen geeigneten Ort aufzusuchen, um mit den Menschen Kontakt aufnehmen zu können, die erreicht werden sollen. Im Fokus des gemeinsamen Präventionsangebotes standen Senioren, die auf den Wochenmärkten im Landkreis Friesland und in Wilhelmshaven in Form eines Standes umfängliche Informationen erhalten sollten. Den Start machte der Landkreis Mitte Juni: Der Kreispräventionsrat und die Polizei informierten auf den Märkten in Sande, Jever, Varel, Bockhorn, Zetel und Neuenburg über Straftaten zum Nachteil älterer Menschen und erreichten mehrere Hundert, die mit großem Interesse Fragen zu Betrugsformen wie Schockanrufen sowie zu sämtlichen weiteren Bereichen hatten und sich darüber freuten, auch Sorgen äußern oder sich einfach unterhalten zu können. Mitte Juli ging es in Wilhelmshaven weiter. Gemeinsam mit dem VKP informierte die Polizei auf den Märkten auf dem Rathaus-, Börsen- und Bismarckplatz sowie in Voslapp, Fedderwarder- und Altengroden zu den Themen Diebstahl- und Einbruchschutz, Stalking, Häusliche Gewalt und richtiges Verhalten bei Betrügereien am Telefon beziehungsweise an der Haustür an. Aber auch in Wilhelmshaven stellten die Ansprechpartner in ebenfalls mehreren hundert geführten Gesprächen mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern fest, dass der Gesprächsbedarf weit über diese Themen hinausging. Das Fazit der Akteure im Landkreis als auch in der Stadt ist eindeutig: Dieses Präventionsangebot wird fortgeführt. Der nächste Termin für den Landkreis ist der 02.09.2021. An dem Tag ist der Stand am Vormittag in Schortens und am Nachmittag in Hohenkirchen auf den dortigen Wochenmärkten vorzufinden. Weitere Informationen zu den Präventionsangeboten kann dem Twitter-Account der PI Wilhelmshaven/Friesland entnommen werden, der wie folgt zu erreichen ist: https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell