Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verwirrte Person beschäftigt Polizei und Rettungsdienst

Offenburg (ots)

Am Freitagabend wurde dem Rettungsdienst gegen 19:20 Uhr von mehreren Passanten eine verwirrte weibliche Person im Bereich der Reinhard-Fieser-Brücke in Baden-Baden gemeldet. Nachdem die 77-jährige gegenüber dem Rettungsdienst handgreiflich wurde kam eine Streife des Polizeireviers Baden-Baden hinzu. Auch die Beamten wurden von der Dame körperlich angegangen, weshalb sie zunächst mit einfacher körperlicher Gewalt und angelegten Handschließen in den Rettungswagen verbracht werden musste. Nach einem beruhigenden Gespräch im Fahrzeug wurde die Frau zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum eingeliefert. Sowohl die Dame als auch die Kräfte von Rettungsdienst und Polizei blieben unverletzt. / CME

