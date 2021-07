Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Bus bleibt an Poller hängen

Baden-Baden (ots)

Ein Bus blieb am Freitagmorgen kurz nach 10:30 Uhr bei der Fahrt vom Leopoldsplatz stadtauswärts an einem Poller im Bereich der Inselstraße hängen. Dadurch entstand sowohl am Poller als auch am Fahrzeug ein erheblicher Sachschaden. Der Linienbusverkehr musste in der Folge über die Kaiserallee umgeleitet werden. Durch auslaufendes Öl sind größere Reinigungsmaßnahmen erforderlich. Der beschädigte Bus muss abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme wie die Bergung des Fahrzeugs dauern derzeit noch an. /ma

