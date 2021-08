Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Bockhorn - Zeugen gesucht!

Bockhorn (ots)

Am Donnerstag wurde der Diebstahl eines Verkehrszeichens und mehrerer Baustellenleuchten von einer Baustelle in der Schulstraße/Uhlhornstraße angezeigt. Wer Hinweise geben kann wendet sich bitte an die Polizeistation Bockhorn unter der Rufnummer 04453 97862-0.

