POL-WHV: Polizei Schortens sucht roten Kleinwagen!

Schortens (ots)

Wie bereits bekannt, siehe

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4992934

kam es am Mittwoch, 11.08.21, 17.44 Uhr, in der Orbisstraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Die 30-jährige Fahrzeugführerin eines Opel Corsa beabsichtigte, trotz einer unklaren Verkehrslage in einer Kurve einen blauen VW Tiguan zu überholen.

Während des Überholmanövers kam den beiden Fahrzeugen ein PKW entgegen. Anstatt den Überholvorgang abzubrechen, steuerte die Fahrerin des Opel Corsa nach rechts und prallte hier gegen den VW Tiguan.

An den beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach dem entgegenkommenden roten Kleinwagen - möglicherweise ebenfalls ein Opel Corsa.

Dieses Fahrzeug musste auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Gegen die 30jährige Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizei bittet die/den Fahrer des Kleinwagens, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

