Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens

Schortens (ots)

Am Mittwoch, 11.08.2021, gg. 17:44 Uhr, kam es in der Orbisstraße in Schortens, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 30-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Opel Corsa beabsichtigte trotz unklarer Verkehrslage in einer Kurve den Pkw VW eines 64-jährigen Verkehrsteilnehmers zu überholen. Auf gleicher Höhe kam ihr ein Pkw entgegen.

Anstatt den Überholvorgang abzubrechen, steuerte die Fahrerin des Opel Corsa nach rechts und prallte gegen den Pkw VW des 64-jährigen.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 30-jährige Unfallverursacherin eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell