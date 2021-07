Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unfall mit vier Verletzten

Gevelsberg (ots)

Ein 29-jähriger Hagener befuhr am Donnerstagnachmittag die Hagener Straße in Richtung Hagen. Verkehrsbedingt entstand ein Rückstau vor dem Kreisverkehr am Vogelsang. Der 29-Jährige fuhr auf die vor ihm fahrende 31-jährige Hagenerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi der Fahrerin auf den vor ihr stehenden Honda einer 23-Jährigen geschoben. Nach bisherigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 29-Jährige aufgrund von Medikamenten Ausfallerscheinungen aufzeigte, welche unfallursächlich für den Unfall gewesen sein könnten. Der Gevelsberger wurde zur Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Zusammenstoß wurden der 29-jähriger Verursacher, die Fahrerin des Hondas sowie deren Beifahrer sowie die Beifahrerin des Audi leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

