Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Erneut Katalysator gestohlen

Herdecke (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (28.06/29.06.21) entwendeten Unbekannte den Katalysator eines in der Wittener Landstraße geparkten VW. Der Wagen war vor der Haustür der Eigentümerin abgestellt, als diese am nächsten Morgen feststellte, dass der Motor laute Geräusche von sich gab. Als sie unter ihr Auto schaute, stellte sie das Fehlen des Katalysators bemerkt.

