Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Katalysator gestohlen

Herdecke (ots)

In der vergangenen Woche machten sich Unbekannte an einem in der Innenstadt geparkten VW Golf zu schaffen. Der Wagen war in der zweiten Etage eines Parkhauses in der Stiftsstraße geparkt. Unbekannte demontierten den Katalysator des Fahrzeuges und flüchteten mit ihrer Beute. Der Besitzerin fielen am Mittwoch (30.06) lediglich die lauten Motorgeräusche auf, bevor sie den Schaden bemerkte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell