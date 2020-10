Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lack eines Smart zerkratzt

Goslar (ots)

An einem schwarzen Smart Fortwo, der im Fliederweg 2, in Goslar-Georgenberg auf einem Privatgrundstück stand, wurde augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand der Lack zerkratzt. Das Grundstück grenzt in diesem Bereich an einen Wirtschaftsweg. Die Beschädigungen betreffen die gesamte linke Fahrzeugseite ebenso wie das Heck und die Motorhaube.

Wer in der Zeit von Mittwoch, 14.00 Uhr, bis Donnerstag, 17.00 Uhr, Beobachtungen zu dieser Tat gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 in Verbindung zu setzen.

