Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Baucontainer aufgebrochen: Werkzeuge weg - #polsiwi

Freudenberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (26.05.2020) sind auf einem Firmengelände in dem Industriegebiet "Hommeswiese" mehrere Baucontainer von einem oder mehreren Einbrechern heimgesucht worden. Aus einem Container stahlen die Einbrecher mehrere Werkzeuge, darunter einen Hilti-Bohrhammer, eine Dewald-Flex, eine Bosch-Bohrmaschine und zwei Kabeltrommeln. Die Bauwerkzeuge haben einen Gesamtwert in Höhe eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags. Über Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen freut sich die Kriminalkommissariat 5 (0271-7099-0).

