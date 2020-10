POL-GS: Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet von Braunlage

Polizeiinspektion Goslar

Am 29.10.2020, um 22.50 Uhr, fiel der Polizeistreife von Braunlage ein weißer Skoda mit tschechischen Kennzeichen auf, welcher die Neue Straße in Richtung der Herzog-Johann-Albrecht-Straße befuhr. Die eingesetzten Beamten entschieden sich dazu,den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei wurde im Gespräch mit dem 21-jährigen Fahrzeugführer aus Bayern Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,37 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurden ebenfalls eingeleitet.

i.A. Kellner, PK

