POL-GS: Zeugen für Sachbeschädigung und zwei Unfallfluchten gesucht

Eine mehrteilige Couch wurde vermutlich zur illegalen Entsorgung auf das Gelände des Parkhauses in der Bäckerstraße in Goslar geschleppt und dort über einen Maschendrahtzaun gehoben. Hierbei wurde der Zaun erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500,-EUR.

Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwoch, 13.00 Uhr. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Möbelstücke ist von mindestens zwei tatbeteiligten Personen auszugehen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten VW Golf und beschädigte diesen dadurch. Der Unfall ereignete sich zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 18.00 Uhr, in Höhe Wilhelm-Busch-Straße 1, in Goslar.

Wer Angaben zum flüchtigen Unfallverursacher machen kann wird gebeten, die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 zu benachrichtigen.

Ein schwarzer Audi A6 wurde auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Bornhardtstraße im Goslarer Stadtteil Baßgeige beschädigt. Der vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursachte Schaden an der linken Fahrzeugseite des Audi beläuft sich auf etwa 1500,-EUR. Das Unfallgeschehen ereignete sich am Mittwoch zwischen 8 und 13 Uhr.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0.

