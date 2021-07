Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbruch in Discounter schlägt fehl

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zum 30.06. versuchten Unbekannte in eine Discounterfiliale in der Hauptstraße einzubrechen. Die unbekannten Täter versuchten die Eingangstür der Filiale gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Mitarbeiter bemerkten am frühen Mittwochmorgen den Schaden an der Tür. Beute wurde nicht erlangt, Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

