POL-HOL: Wer hat Bienenstöcke zerstört?

Am Wochenende befasste sich die Polizei in Stadtoldendorf mit der Aufnahme eines unglaublichen Vandalismusdeliktes, welches sich in der zurückliegenden Woche (nach dem 20.02.21) zugetragen haben muss.

Derzeit Unbekannte haben hierzu ein verwuchertes Grundstück am beginnenden Hooptal aus Richtung Hoopstraße (Richtung "Über der Mühle") aufgesucht und in einem von der Straße aus sichtbaren alten Schuppen zwei darin befindliche Bienenstöcke zerstört.

Ohne Schutz vor den kalten Temperaturen haben die Bienenvölker nicht überlebt.

Hinweise auf verdächtige Personen im betreffenden Zeitraum/Bereich nimmt die Polizeistation Stadtoldendorf entgegen (05532/504750).

