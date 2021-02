Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Kennzeichenmissbrauch/Nutzung eines nicht zugelassenen Pkw

Bad Pyrmont (ots)

Am 25.02.2021, gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 54jähriger Mann aus Lügde mit einem VW-Golf die Emil-Von-Behring-Straße in Bad Pyrmont. Da die LIP-Kennzeichen am Fahrzeug ohne Zulassungsstempel waren, wurde das Fahrzeug von einer Polizeistreife gestoppt und überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die abgemeldeten Kennzeichen noch nicht einmal zu dem Golf gehörten. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Strafanzeige geschrieben.

