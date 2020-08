Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdieb erbeutet Scheingeld

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 29. August, wurde einer 83-Jährigen am Willy-Brandt-Platz Bargeld aus der Geldbörse gestohlen. Ein unbekannter Mann sprach die Seniorin gegen 14 Uhr an und bat sie darum, Geld für eine Parkuhr zu wechseln. Während die Geschädigte nach Münzgeld suchte, nutzte der Trickdieb die Gelegenheit und nahm geschickt das Scheingeld aus dem Portemonnaie der Frau. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Der Verdächtige hat eine stämmige Figur und gebräunte Haut. Er trug eine dunkle Kappe. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

