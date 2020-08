Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Liebespuppe bei Einbruch in Bordellbetrieb mitgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Eine sogenannte Real Doll war die Beute eines bislang Unbekannten, der am Samstag, 29. August, in ein Bordell an der Hafenstraße einbrach. Der Tatverdächtige schlug in der Zeit zwischen 5.10 Uhr und 20.50 Uhr ein Fenster ein, stieg in das Objekt und nahm anschließend die Liebespuppe im Wert von knapp 2000 Euro aus einem Sozialraum mit. Hinweise zu dem Einbrecher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell