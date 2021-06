Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg-Polizei fahndet nach Taschendiebinnen

Bild-Infos

Download

Gevelsberg (ots)

Am 16.03.2021 entwendeten bisher nicht bekannte Frauen einer 78-jährigen Gevelsbergerin während ihres Einkaufs in Gevelsberg die Geldbörse. Anschließend wurden mit der im Portemonnaie befindlichen Debitkarte sowie SparCard gleichzeitig Bargeldabbuchungen an zwei Geldautomaten der Sparkasse Gevelsberg-Wetter vorgenommen. Die Unbekannten wurden dabei videografiert. Wer erkennt die beiden Frauen, oder kann Hinweise zu Ihrer Identität geben?. Die Bilder finden Sie unter folgendem Link: https://url.nrw/4WE

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell