POL-PDLD: Edesheim - 14-jährige Radfahrerin verletzt

Edesheim (ots)

In der Staatsstraße kam es gegen 13.20 Uhr (22.06.2021) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14 Jahre alte Radfahrerin stürzte, sich am linken Knie verletzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Eine 77 Jahre alte Autofahrerin wollte vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters nach rechts in die Staatsstraße einbiegen und übersah hierbei die 14-Jährige.

