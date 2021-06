Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrer übersieht Loch am Fahrbahnrand

Bild-Infos

Download

Vorderweidenthal (ots)

Am Dienstag, 22.06.21, gegen 11:30 Uhr, wollte der Fahrer eines Pkw Toyota am Ortsausgang Vorderweidenthal an den Straßenrand fahren. Hierbei übersieht der 67-Jährige ein Loch hinter der dortigen Regenrinne und hängt fest. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Der Schaden an dem Pkw wird auf 1000,-EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell