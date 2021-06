Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unwetter über Landauer Dienstgebiet

Landau, Dienstgebiet- 21.06.2021-22.06.2021 (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschäftigte ein Unwetter die Polizei Landau. Nach starken Regenfällen musste die Polizei zwischen 23:00 Uhr und 02:30 Uhr in Annweiler, Siebeldingen und Albersweiler wegen überschwemmter Fahrbahnen und dadurch bedingter Gefahrenstellen im Verkehr anrücken. In Albersweiler musste die Eußerthaler Straße aufgrund eines abgerutschten Hanges gesperrt werden. In Herxheim lagen zwei Bäume auf der Fahrbahn, die durch die hinzugezogene Feuerwehr beseitigt werden mussten. Zu Personenschäden kam es bei dem Unwetter nicht.

