Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Schwerer Verkehrsunfall infolge Vorfahrtsmissachtung

Altdorf (ots)

Um 09.43 Uhr übersah heute Morgen (21.06.2021) ein 75 Jahre alter Autofahrer beim Einfahren von einem Wirtschaftsweg zwischen Altdorf und Freimersheim auf die L 540 einen von links kommenden 78 Jahre alten BMW-Fahrer, wobei es zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug des 75-Jährigen auf das Dach geschleudert und kam am Straßenrand zum Liegen. Sowohl er als auch seine Ehefrau kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der 78-Jährige erlitt Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell