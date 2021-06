Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen - Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der K6

Bild-Infos

Download

Venningen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen (21.06.2021, 07.55 Uhr) auf der K6 zwischen Altdorf und Venningen. Eine 47 Jahre alte Autofahrerin wollte auf halber Strecke einen vorausfahrenden Traktor überholen, als dieser nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Sie und ihre zwei mitfahrenden Kinder wurden bei der Kollision verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Während an ihrem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde der Traktor leicht beschädigt. Wegen Aufräumarbeiten und Bergung der Fahrzeuge musste die Strecke kurzzeitig vollgesperrt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 5000.- Euro. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell