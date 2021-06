Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Widerstand geleistet und Beamte beleidigt

Bad Bergzabern (ots)

Am 21.06.2021, gegen 19:40 Uhr, sollte am Bahnhof in Bad Bergzabern ein Mann wegen einer Kopfplatzwunde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Der Mann zeigte sich sowohl gegen die Rettungskräfte, als auch die hinzugerufenen Polizeibeamten äußerst aggressiv, sodass der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende 33-Jährige von den Polizeibeamten auf den Boden gebracht wurde, wo er sich noch gegen die Fesselung wehrte. Zudem wurden die eingesetzten Beamten massiv beleidigt. Zur medizinischen Versorgung wurde der Mann anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo er sich langsam beruhigte. Die eingesetzten Rettungskräfte und die Polizeibeamten wurden nicht verletzt. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

