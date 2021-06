Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisiert geparktes Fahrzeug beschädigt

Landau, Weißquartierstraße- 21.06.2021, 23:32 Uhr (ots)

Am späten Montagabend kam es in der Weißquartierstraße in Landau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Der 22-jährige Landauer Fahrzeugführer fuhr mit einem VW Transporter gegen das Heck eines am Straßenrand geparkten Fahrzeuges. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Hinweise auf eine Alkoholisierung des Unfallverursachers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell