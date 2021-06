Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer gestürzt

Hürtgenwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 399 zwischen den Ortschaften Gey und Großhau wurde am gestrigen Mittwoch ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Düren schwerverletzt.

Gegen 16.30 Uhr befuhr der 23-Jährige mit seinem Kraftrad die B 399 in Richtung Großhau und überholte den PKW eines Zeugen. Da dem Motorradfahrer ein Fahrzeug entgegen kam, scherte er nach dem Überholen zügig ein. Dabei verlor er offensichtlich die Kontrolle über sein Motorrad und geriet gegen die rechtsseitige Leitplanke. Er wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zu Fall. Aufgrund des kritischen Gesundheitszustandes wurde der 23-Jährige durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das nur leicht beschädigte Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Ein Leitpfosten und die Leitplanke wurden ebenfalls leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Die B 399 wurde für eineinhalb Stunden in Höhe der Ortschaft Gey für den Verkehr aus Richtung Düren kommend gesperrt.

