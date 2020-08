Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23:50 Uhr geschah in der Salierstraße ein Unfall, bei dem der 49-jährige Autofahrer vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in einen Sekundenschlaf fiel und dann zuerst ein geparktes Fahrzeug streifte und anschließend gegen einen anderen geparkten Pkw stieß. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihn durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Betriebsstoffe sind ebenfalls ausgelaufen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Führerscheinstelle ist über den Vorfall informiert worden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell