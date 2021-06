Polizei Düren

POL-DN: Betrunken mit dem E-Scooter verunfallt

Düren (ots)

Am Dienstagabend stürzte ein Mann in der Dürener Innenstadt mit seinem E-Scooter. Die hinzugerufene Polizei stellte fest: Der Mann war betrunken.

Eine Zeugin rief die Polizei gegen 20:15 Uhr und teilte mit, dass auf der Stürtzstraße / Am Altenteich ein Mann mit seinem E-Scooter verunfallt war. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, behandelten Rettungskräfte den 46-Jährigen Unfallfahrer bereits. Dieser konnte sich an den Unfallhergang nicht erinnern. Die Zeugin teilte mit, der Fahrer sei auf der Stürtzstraße in Richtung Aachener Straße unterwegs gewesen. Als er vom Gehweg auf die Straße wechseln wollte, habe sich der Lenker des Rollers verkantet und der Mann sei kopfüber gestürzt.

Den Polizisten fiel im Gespräch mit dem Verunfallten schnell auf, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Eine später entnommene Blutprobe bestätigte die Annahme der Beamten. Der Dürener war mit 1,84 Promille auf seinem Roller unterwegs gewesen.

Aufgrund seiner Verletzungen brachte die RTW-Besatzung den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

