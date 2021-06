Polizei Düren

POL-DN: Unbelehrbarer Mofafahrer angehalten

Düren (ots)

Die Verkehrskontrolle eines Mofafahrers zog Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens unter Betäubungsmittelkonsum und Verstoßes gegen das Waffengesetz nach sich.

Am Montag gegen 11:00 Uhr hielten Beamte der Polizei auf der Fritz-Erler-Straße einen Mofafahrer an, da verschiedene Mängel an dem Fahrzeug ersichtlich waren. Der 28-Jährige, der in Langerwehe wohnhaft ist, gab bei der Kontrolle zu, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Freimütig sagte er auch, dass er regelmäßig Marihuana konsumiere, was ein Speicheltest vor Ort bestätigte und eine Blutprobe nach sich zog. Für den Transport zur Blutentnahme im Krankenhaus wurde der 28-Jährige durchsucht. Dabei fand man Messer, die unter das Waffengesetz fallen. Zudem waren verschiedene Mängel an dem Mofa feststellbar, sodass dieses sichergestellt wurde. Auch das Nummernschild, das an dem Mofa angebracht war, ist nur für ein anderes Fahrzeug des 28-Jährigen gültig.

Der Mann aus Langerwehe, der in der Vergangenheit bereits wegen anderer Vergehen aufgefallen ist, verhielt sich während der gesamten Kontrolle uneinsichtig. Trotz Betäubungsmittelkonsums fühle er sich fahrtüchtig. Auch in Zukunft werde er ohne Führerschein und in diesem Zustand unterwegs sein.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell