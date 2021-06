Polizei Düren

POL-DN: Überfall am Langemarckpark - Polizei sucht Täter und Zeugen

Düren (ots)

In den Abendstunden des vergangenen Freitags überfielen zwei bislang unbekannte männliche Täter einen Jugendlichen und raubten ihm sein Handy und eine Busfahrkarte. Die Polizei bittet nun die Augenzeugen des Geschehens, sich zu melden.

Gegen 22:20 Uhr war ein 17-Jähriger auf der Josef-Schregel-Straße in Richtung Gutenbergstraße unterwegs, als er kurz hinter der Unterführung von zwei männlichen Personen angesprochen wurde. Da der junge Mann sich in der entstandenen Situation unwohl fühlte, ergriff er die Flucht. Die beiden jungen Männer nahmen die Verfolgung auf und attackierten den 17-Jährigen körperlich, so dass dieser zu Fall kam. Die beiden Täter durchsuchten die Taschen ihres Opfers, schlugen weiter auf den Wehrlosen ein, stahlen ihm das Handy und die Busfahrkarte und flüchteten dann durch die Gutenbergstraße am Stadtcenter vorbei.

Der Überfallene beschrieb die beiden männlichen Täter im Alter zwischen 16-18 Jahren im Nachhinein wie folgt:

Erste Person

- etwa 1,75 Meter groß - blonde Haare mit Undercut, blaue Augen mit markanten Augenbrauen - sprach akzentfreies Deutsch - bekleidet mit einer Jeans und weißen Sneakern der Marke Nike - trug eine Mund-Nasen-Bedeckung

Zweite Person

- etwa 1,75 Meter groß - kurze, lockige Haare - dunkle Hautfarbe - bekleidet mit einem dunklen Sportanzug (mit roten Streifen an den Ärmeln) des Vereins Paris Saint Germain

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die beiden Jugendlichen nicht mehr in der Nähe des Tatortes antreffen. Der Aussage des Geschädigten nach, welcher durch die Tritte und Schläge leicht verletzt wurde, befanden sich zur Tatzeit mehrere Passanten im Umfeld, die den Vorfall beobachtet haben müssen.

Die Polizei bittet diese Zeugen nun, sich unter der 02421 949-8520 mit der sachbearbeitenden Beamtin in Verbindung zu setzen. Außerhalb der regulären Dienstzeiten nimmt die Leitstelle Hinweise unter der 02421 949-6425 entgegen.

