Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Emstek

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garthe - Illegale Entsorgung von Altreifen (mit Fotos)

Am Montag, dem 08. März 2021, kam es zwischen 10.00 und 15.00 Uhr am Koken Mühlenweg zu einer illegalen Müllentsorgung. Ein bislang unbekannter Täter entsorgte etwa 150 Altreifen in einem Waldstück nordwestlich der A1 und südlich der Siedlung Scheidewald Ahlhorn. Auffällig ist hierbei, dass mehrere Reifen mit blauen Kunststoffasern oder Seilen umwickelt gewesen sind. Die Landkreis Cloppenburg kümmert sich um die Entsorgung der Altreifen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell