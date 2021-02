Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Kellerbrand mit starker Verrauchung des Treppenraumes

Kiel (ots)

01.02.2021 16:33 Uhr | Kiel, Garden-Ost, Pickertstraße. Um 16:33 Uhr erreichte die Integrierte Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Kiel mehrere Notrufe über eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Die Anrufer gaben an, dass es im Keller brennt, der Treppenraum verraucht und auch schwarzer Qualm aus dem Dachgeschoss dringen würde. Aufgrund mehrere inhaltlich gleicher Notrufe wurden die Kräfte der Ostwache, Hauptwache, der freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte bestätigte sich ein ausgedehnter Kellerbrand mit einer Rauchausbreitung in den Treppenraum. Zur Brandbekämpfung und Kontrolle der verrauchten Bereiche wurden zwei Trupps unter schwerem Atemschutz und C-Rohr in das Brandobjekt entsandt. Parallel zu den Löschmaßnahmen wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, die eine Person sicherte.

Aufgrund des schnellen Löscherfolges konnten die Einsatzmaßnahmen zügig reduziert werden. Das Haus wurde belüftet und der Brandbereich bzw. die in Mitleidenschaft gezogenen Versorgungsleitungen mit einer Wärmebildkamera abkontrolliert. Eine Person wurde vom Rettungsdienst betreut und zur weiteren medizinischen Versorgung in das UKSH transportiert.

Im Einsatz waren die Hauptwache, Ostwache, FF Garden, FF Elmschenhagen mit insgesamt 65 Rettungskräfte mit 20 Fahrzeugen. Die Gesamteinsatzdauer betrug 60 Minuten.

