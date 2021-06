Polizei Düren

POL-DN: Elfjährige angefahren

Düren (ots)

Am gestrigen Morgen kam es auf der Dürener Kuhgasse zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Elfjährige von einem Auto erfasst und leicht verletzt wurde.

Eine 24 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Pkw auf der Kuhgasse in Richtung Wilhelm-Wester-Weg unterwegs. Beim Durchqueren des Wendehammers hinter dem Stadtcenter wurde sie, ihrer Aussage nach, von der noch tiefstehenden Sonne so stark geblendet, dass sie das Kind zu spät sah. Das Mädchen ging gerade in Begleitung ihrer Mutter über die Fahrbahn. Der Pkw erfasste die Elfjährige aus Kreuzau, die stürzte und leicht verletzt wurde. Ein Krankenwagen brachte sie vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

