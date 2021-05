Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der BAB 20 hinter der Anschlussstelle Greifswald mit Fahrtrichtung Kreuz Uckermark im Landkreis Vorpommern Rügen

Grimmen (ots)

Am 26.05.2021 gegen 15:45 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg ein Verkehrsunfall auf der BAB 20 gemeldet. Ca. 1km hinter der Anschlussstelle Greifswald in Fahrtrichtung Kreuz Uckermark war ein Pkw Mercedes nach einem Überholmanöver nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die 33- jährige deutsche Fahrerin unterschätzte offensichtlich die regennasse Fahrbahn und fuhr mit unangepasster Geschwindigkeit. Nachdem sie mit dem PKW von der Fahrbahn abgekommen war, durchquerte sie den Straßengraben, und das Fahrzeug überschlug sich. Es zerstörte den Wildschutzzaun und kam ca. 60 Meter weiter auf einem Feld zum Stillstand. Die Frau erlitt dabei eher leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald gebracht. Während der Landung und des Abfluges des Hubschraubers erfolgte eine kurzfristige Sperrung der Autobahn in Richtung Kreuz Uckermark. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Kollegen der Autobahnmeisterei reparierten den Wildzaun zunächst notdürftig. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 60.000,-Euro. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

