Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemittelung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Helden

AttendornAttendorn (ots)

Am Sonntag (20. Dezember) gegen 0.35 Uhr haben unbekannte Täter eine Haus- sowie mehrere Bürotüren aufgehebelt, um in die Filiale eines Geldinstitutes in der Straße "Am Gäßchen" in Attendorn-Helden einzudringen. Dort sprengten sie einen Geldautomaten auf. Anschließend flüchteten sie mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelang es den Tätern nicht, Beute zu machen, da die Tür zu dem innenliegenden Tresor der Explosionswucht standhielt. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Es entstand zudem ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

