Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Arbeitsgeräte und Werkzeuge entwendet

LennestadtLennestadt (ots)

In der Zeit von Mittwoch (25. November, 15 Uhr) bis Samstag (19. Dezember, 15.45 Uhr) haben Unbekannte aus einem angemieteten Keller und der dazugehörigen Wohnung in der Storchenstraße in Saalhausen mehrere Arbeitsgeräte und Werkzeug der Marke Bosch sowie ein Oberbett entwendet. Der Wert der Beute liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

