Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz ( kal )

EinbeckEinbeck (ots)

Am Freitag, dem 01.01.2021, 16:55 Uhr, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle festgestellt, dass sich drei Personen aus drei verschiedenen Haushalten in einem Pkw befanden. Die Äußerungen in Richtung, wir sind aus zwei Haushalten, konnten sehr schnell entkräftet werden. Drei Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz wurden eingeleitet.

