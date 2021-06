Polizei Düren

POL-DN: Unfälle mit Rad- und E-Bike-Fahrern

Düren (ots)

Gestern ereigneten sich zwei Unfälle, an denen jeweils ein E-Bike und ein Fahrrad beteiligt waren. In beiden Fällen wurden die Zweiradfahrer leicht verletzt.

Am Montag um 07:00 Uhr kam es auf der Straße "Am Wingert" in Gürzenich zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Transporter. Der 60-jährige Radfahrer aus Düren fuhr in Richtung Ratsstraße. In einer Lücke am rechten Fahrbahnrand stand ein Transporter. Der Radfahrer dachte, dass dieser geparkt sei und setzte zum Überholen an. Der 56-jährige Transporterfahrer aus Düren hatte allerdings nur kurz gehalten und fuhr an. Dabei nahm er den Radfahrer nicht wahr und es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 60-Jährige stürzte. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei etwa 1100 Euro.

Auf der Oberstraße ereignete sich am Montag um 14:25 Uhr ein weiterer Unfall. Ein Taxi parkte am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Nideggener Straße. Eine 49-jährige Frau aus Düren, die Fahrgast im Taxi war, öffnete die Fahrertür, ohne auf das E-Bike zu achten, das sich von hinten näherte. Der 77 Jahre alte Fahrer des E-Bikes konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit der Tür und stürzte. Die leichten Verletzungen des Düreners wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Es entstand ein Schaden von 500 Euro.

