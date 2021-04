Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Trickbetrüger stiehlt Bargeld aus Geldbörse

Karlsruhe (ots)

Eine 77-Jährige hatte am Mittwoch gegen 12.00 Uhr an einer Bankfiliale in Heidelsheim Bargeld abgehoben und fuhr anschließend nach Hause. In ihrer Garage in der Heidolfstraße wurde sie von einem Unbekannten angesprochen und gebeten eine 2 Euro-Münze zu wechseln. Als die Frau die Geldbörse öffnete um nach Kleingeld zu suchen, griff plötzlich der Unbekannte in das Kleingeldfach um angeblich der 77-Jährigen zu helfen. Da der Mann der Frau zu aufdringlich wurde, verwies sie ihn der Garage. Kurz darauf bemerkte die Geschädigte, dass der Unbekannte Geldscheine aus der Geldbörse gestohlen hatte. Der Täter wird als ca. 165 cm groß und ca. 30 - 35 Jahre alt beschrieben. Er hatte sehr kurze Haare, trug einen Mund-Nasen-Schutz und sprach gebrochen deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

